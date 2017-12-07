مبادرة إنسانية من ” النقل ” تجاه عمال النظافة في المدينة

طلال الغامدي(صدى):

قررت وزارة النقل في المدينة المنورة تزويد عمال النظافة بدراجات هوائية، تساعدهم على أداء أعمالهم بدلا من المشي، توفيرا للجهد، ولمصلحة إنجاز العمل.

وأكدت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” فريق وزارة النقل في المدينة المنورة يقدم مبادرة إنسانية لتزويد عمال النظافة بدراجات هوائية تساعدهم على أداء أعمالهم بشكل أكثر أماناً وفاعلية عوضاً عن المشي ” .