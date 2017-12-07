فيديو.. توتنهام يكتسح أبويل بثلاثية ويصعد لدور الـ16 بأبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

فاز نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على أبويل نيقوسيا القبرصي، بثلاثية نظيفة، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء.

وأحرز أهداف اللقاء، الإسباني فيرناندو لورينتي والكوري الجنوبي سون هيونغ مين والفرنسي جورج كيفين نكودو في الدقائق 20 و37 و80.

وبذلك، تصدر توتنهام ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، فيما احتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن أبويل نيقوسيا.