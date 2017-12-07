فيديو.. ريال مدريد يفوز على دورتموند 3-2 في دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

حقق ريال مدريد الإسباني، فوزا صعبا على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر الريال بتسجيل هدف في الدقيقة الثامنة عن طريق بورخا مايورال، ثم أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 12.

ورد دورتموند بهدفين للجابوني بيير أوباميانغ في الدقيقتين 43 و49، إلا أن ريال مدريد سجل هدف الفوز في الدقيقة 81 عن طريق لوكاس فاسكيز.

وكان ريال مدريد قد حسم بطاقة التأهل عن المجموعة الثامنة لثمن النهائي بأبطال أوروبا بجانب توتنهام في الجولة السابقة، بينما يواصل دورتموند طريقه في دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي.