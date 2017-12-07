فيديو.. ليفربول يكتسح سبارتاك موسكو بسباعية في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

سحق فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفه سبارتاك موسكو بنتيجة 7 أهداف مقابل لاشيء، ليتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة الخامسة.

ودفع مدرب ليفربول يورجن كلوب، بتشكيلة هجومية سحقت دفاعات الضيف الروسي حيث أحرز كوتينيو هدفه الأول بعد أربع دقائق من البداية من ركلة جزاء قبل أن يعزز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 15، وعزز فيرمينو النتيجة 3-صفر بعدها بثلاث دقائق ثم انتظر السنغالي ساديو ماني دقيقتين بعد الاستراحة ليحرز هدفه الأول والرابع لفريقه بتسديدة مباشرة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل كوتينيو الثلاثية بتسديدة ارتطمت في أحد مدافعي سبارتاك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وتلقى ماني تمريرة عرضية من جورجينيو فين الدم ليحرز هدفه الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 76 قبل أن يختتم المصري المتألق محمد صلاح سباعية الفريق الإنجليزي ليدفع سبارتاك للمركز الثالث وينتقل للدوري الأوروبي.