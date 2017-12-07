” جوجل ” يغير وصف القدس من عاصمة فلسطين إلى إسرائيل
استبدل محرك البحث الشهير ” جوجل ” وصف مدينة القدس من عاصمة فلسطين، إلى لعاصمة إسرائيل، قبل إعلانه المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الخطوة.
وفوجئ عدد من مستخدمي الإنترنت في فلسطين، بإدراج محرك البحث الشهير، لمدينة القدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، مع الإبقاء على وصفها مدينة محتلة، وهو ما استهجنه نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويثير القرار الأمريكي المرتقب للرئيس دونالد ترامب، بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً لدولة إسرائيل موجة غضب ورفض رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23668 ] نشر منذ 45 دقيقة
هل ستتم مقاطعة قوقل
قبل اشوي جتني رسالة لاأعلم عنها ولكني سأنقلها لكم كما هي👇👇👇
إن لله وإن اليه راجعون
منذ قليل أعلنت دار الأوقاف في مدينة القدس المحتلة فقدان سيطرتها على المسجد الأقصى بالكامل.
المسجد الأقصى الآن بلا أذان ولا إمام ولا مصلين.
اللهم إنا نستودعك أقصانا
اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس إنك انت رب المستضعفين فإلى من تكلنا يا أرحم الراحمين.
رددوا معي هذا الدعاء حتى يلف العالم :
اللهم بحق لا إله إلا الله وثقلها في الميزان وبكل أسمائك الحسنى وعظمتها يا من يقول للشيء كن فيكون أسألك أن تنزل على الأقصى من جنودك وملائكتك من يدافعون عنه كما أرسلت من قبل الطير الأبابيل التي قضت على أبرهة برحمتك يا ارحم الراحمين
خليك ايجابى وعرف الناس اللى بيحصل فى الاقصى
بقدر حبك وخوفك على المسجد الاقصى
عبدالله[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 10 دقائق
اللهم بحق لا إله إلا الله وثقلها في الميزان وبكل أسمائك الحسنى وعظمتها يا من يقول للشيء كن فيكون أسألك أن تنزل على الأقصى من جنودك وملائكتك من يدافعون عنه كما أرسلت من قبل الطير الأبابيل التي قضت على أبرهة برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم آمين
جزاك الله خير اخي القرني