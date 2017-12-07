” جوجل ” يغير وصف القدس من عاصمة فلسطين إلى إسرائيل

واشنطن(صدى):

استبدل محرك البحث الشهير ” جوجل ” وصف مدينة القدس من عاصمة فلسطين، إلى لعاصمة إسرائيل، قبل إعلانه المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الخطوة.

وفوجئ عدد من مستخدمي الإنترنت في فلسطين، بإدراج محرك البحث الشهير، لمدينة القدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، مع الإبقاء على وصفها مدينة محتلة، وهو ما استهجنه نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويثير القرار الأمريكي المرتقب للرئيس دونالد ترامب، بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً لدولة إسرائيل موجة غضب ورفض رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي.