أول تعليق من طلال الفهد بعد رفع الفيفا الإيقاف عن الكرة الكويتية

ماجد محمد(صدى):

في بيان رسمي، اعتبر الشيخ طلال الفهد رئيس اتحاد كرة القدم في الكويت، قرار رفع الفيفا الإيقاف عن الكرة الكويتية مثل الدواء الشافي وسبباً لسعادته المضاعفة لإدراكه حجم الفرحة التي ستغمر الشباب الكويتي الذي عانى آلام الحسرة على مدى عامين سابقين، بسبب رفض الحكومة تلبية مطالب المنظمات الدولية الرياضية بتعديل القوانين بحجة عدم التعارض وسيمفونية سيادة الدولة وفقا للوطن الكويتية.

وأكد طلال ” تعديل القوانين وفقاً لمطالب الفيفا هو سبب رئيسي لرفع الإيقاف، وهذا يعني أن المبادئ التي عملنا من خلالها كانت هي الصواب والطريق لتفادي كل ما عانته الحركتان الأولمبية والرياضية طوال السنوات الماضية ” .

وأشار طلال الفهد أنه يشعر بالحزن والرضا في ذات الوقت قائلا: ” الحل الوحيد للأزمة كان متاحاً منذ عامين حينما طالبت المنظمات الدولية بتعديل القوانين فيما أصرت الحكومة على عدم التعارض وسيمفونية السيادة طوال الاجتماعات المتتالية، فخسر الشباب سنتين من عمره هباء منثوراً ” .