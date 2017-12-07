أولياء الأمور يشتكون من تحصيل المدارس الأهلية لضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها
اشتكى عدد من أولياء الأمور من قرار بعض المدارس الأهلية زيادة رسوم العام الدراسي الحالي، مستبقين فرض ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أولياء الأمور، أن المدارس هددت بعدم تسليم الشهادات للطلاب في نهاية العام، حال عدم تسديد تلك المصروفات المشمولة بالضريبة.
وقال المواطن أحمد الزيد، لبرنامج ” الراصد ” على قناة ” الإخبارية ” ، إن المدارس الأهلية بالغت في طرح الرسوم بشكل كبير، دون معايير محددة، بينما لفت مذيع البرنامج إلى أن كثيرا من المدارس الأهلية لا تزال مبانيها مستأجرة وبالتالي فإن قرار زيادة الرسوم بهذه التقديرات يشوبها تساؤلات.
ومن جانبه، أكد المستشار القانوني يحيى الشهراني، أن دولة الإمارات استثنت القطاع التعليمي كاملا من ضريبة القيمة المضافة، مطالبا بتنفيذه في المملكة منعا لاستغلال أصحاب المدارس الأهلية الأمر لتحقيق أرباح زائدة.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 58 دقيقة
صحيح أنا وصلتني رساله من المدرسه تطالبني بسداد رسوم ترم اخر السنه
الرساله تقول بادر بسداد ترم اخر السنه قبل تطبيق رسوم القيمه المضافه طيب انا عندي طالبين أولى ثانوي وثالث ثانوي مو معقول أسلم المدرسه ٤٨ الف من الترم الاول وقبل الاختبارات النهائيه اعتدنا على سداد قية تعليم الترم الثاني بعد الاختبارات النهائيه ومع استلام الشهادات🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴