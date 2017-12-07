هذه الجنسيات مستثناة للعمل في محلات الذهب بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

قال تنظيمات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن هناك مجموعة من المقيمين بمواصفات محددة ومن جنسيات محددة، للعمل في محلات الذهب، بعد سعودتها بنسبة كاملة بدءا من الأحد الماضي.

ويتم احتساب العمالة الخليجية من دول مجلس التعاون من المقيمين في السعودية، باحتساب كل فرد منهم بنسبة توطين سعودي واحد، مع تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية آليا.

وبنفس القدر يتم احتساب كل واحد من أبناء وبنات وأزواج المواطنات السعودية كـ ” وافد خاص ” وحاملي الجوازات السعودية من أبناء القبائل النازحة، بنسبة توطين سعودي واحد.

وأوضحت وزارة العمل عبر حساب ” خدمة العملاء ” التابع لها في موقع ” تويتر ” ، في أكثر من رد، أنه يتم احتساب هؤلاء بـ ” 1.00 في نسبة التوطين، بشرط ألا يتجاوز العدد 10% من إجمالي السعوديين على المنشأة ” .