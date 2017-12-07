مصادر يمنية: إذا لم تبدأ الشرعية في الهجوم البري فسلطة الحوثي ستكون الحاكمة

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر سياسية في قيادة الشرعية باليمن، أن الشرعية إذا لم تبدأ في تنفيذ هجوم بري وجوي واسع وعلى مختلف المحاور نحو صنعاء هذا الأسبوع فإن سلطة الحوثي ستكون الحاكمة لسنوات قادمة.

وأصبح الحوثيون يرون أنفسهم القوة الوحيدة الحاكمة في العاصمة صنعاء عقب كسر شوكة شريكهم في السلطة علي عبدالله صالح، بدأت تكهّنات باستعداد مختلف القوى الوطنية في اليمن لترتيب معركة كبرى لتحرير العاصمة بشكل نهائي من سلطة الحوثي.

وأضاف: الجميع في صنعاء في حالة من الحزن ويتملكهم الغضب بشكل غير مسبوق، وإن لن تستغل الشرعية هذا الغضب الكبير، فإن الناس سيتبدل شعورها إلى إحباط كبير وخيبة أمل لا يمكن علاجها.

وتابع: لا يمكن التعويل فقط على الهجوم العسكري الجارف من الخارج، لابد من حركة ثورية من الداخل، ولا بد للشرعية أن تحسن التقاط اللحظة التاريخية هذه، ما لم فليهنأ مقامها في العواصم العربية لأنها لن تنجح مطلقاً في تحرير صنعاء.