جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن القدس

جنيف(صدى):

يعقد مجلس الأمن، جلسة طارئة غدا الجمعة، بناء على طلب من 8 بلدان، لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس المحتلة.

وجاء في بيان للبعثة السويدية في الأمم المتحدة أن ” بعثات بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروجواي تطلب من الرئاسة اليابانية لمجلس الأمن عقد اجتماع طارئ للمجلس قبل نهاية الأسبوع “.

وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء التحضيرات لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في تحد للدول العربية والغربية التي كانت قد حذرت من خطورة هذه الخطوة.