بالفيديو.. وليد الفراج: نادي الاتحاد إذا دعا أعضاء شرف الاتحاد لن يجمعوا مليون ريال

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي وليد الفراج، أن الاقتصاد السعودي يمر بإعادة هيكلة في هذه الفترة ما أدى لنقص السيولة، مضيفا أن هناك مطالب من بعض جمهور نادي الاتحاد بأن يتم دعوة أعضاء الشرف لدعم النادي.

وتابع الفراج: ” نادي الاتحاد إذا دعا لعقد اجتماع أعضاء شرف أتحدى أن يجمع مليون ريال ” .

وأضاف خلال برنامج ” أكشن يا دوري ” الذي يقدمه ” أن لا ألوم بعض المشجعين ممن يتحدثون في هذه الجزئية يمكن مشجع صغير وغير مطلع فتجده منفصل عن الواقع تشعر أنه عايش في كندا ” .

وأردف كل أعضاء الشرف ما عاد دخلهم مثل زمان فلا تحرج نفسك كل أعضاء أعضاء الشرف لو اجتمعوا ما راح تقدر تجمع مليون ريال وليس كل ما يعلن يقال.