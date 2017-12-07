رد صادم من ابنة عبدالله صالح بعد تداول نشطاء صور لها

فهمي محمد(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، صور لابنته بلقيس بعد انتشار مقطع مسجل منسوب لها شنت خلاله هجوماً على اليمنيين.

وعبر الكثيرون من المغردين بالسودان تعاطفهم مع ابنة الرئيس وتداولوا صورها على نطاق واسع إلا أنه تبين فيما بعد أن الصور المنشورة على أنها لـ ” بلقيس صالح ” لم تكن تخصها وإنما للممثلة الهندية “ سيرديفي فيجاياكومار ” ، حيث انتشرت صور الأخيرة باسم “ بلقيس علي عبدالله صالح ” على غير الحقيقة.

يذكر أن الرئيس الراحل صالح كان سمح لبلقيس بظهور إعلامي وحيد عام 2007 في صنعاء حيث استقبلت الشيخة منال بنت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي زارت اليمن حينها، في إطار فعاليات حملة ” دبي العطاء ” .