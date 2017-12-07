مستشار قانوني يكشف العقوبات المنتظرة لمخربين الواجهة البحرية في جدة

طلال الغامدي(صدى):

كشف المستشار القانوني عبدالكريم القاضي، عن العقوبات المنتظرة في حق المخربين المتعمدين للواجهة البحرية في جدة.

وأكد القاضي أن نظام حماية المرافق العامة ينص على أنه تصل عقوبة العبث بالمرافق العامة إلى غرامة ١٠٠ ألف ريال، والسجن سنتين، وكذلك التشهير في الصحف، مضيفا أن العقوبة تطبَّق على كل من تعمّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها؛ سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا.

يذكر أنه تم الإطاحة بعدد من المخربين لمشروع واجهة جدة البحرية، كما كشفت مصادر أن المخالفات بلدية ولم تسجَّل أي مخالفات جنائية.