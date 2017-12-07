مفاجأة خطيرة.. نص رسالة علي عبدالله صالح قبل مقتله وبها وصيته لأهله وشعبه

فهمي محمد(صدى):

في تطور جديد نشر الصحفي اليمني سام الغباري، أمس الأربعاء، نص رسالة علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق والذي قتلته ميليشيات الحوثي، إلى شعبه ووطنه والتي تكشف سر مقتله كما وجه خلالها وصية لأولادة والشعب اليمني.

وقال صالح في الرسالة المنسوبة له إن وجدتم هذه الورقة فأعلموا أن الوطن غالي ولا يمكن لنا أن نتهاون فيه وصيتي لأولادي وشعب اليمن أن لا تستسلموا لهذه الميليشيات الإجرامية ولا تسلموا لهم اليمن الجمهوري واجعلوكم كابوس يسرق نومهم.

وكشف خلال الرسالة سر مقتله من قبل حلفائه الحوثيين السابقين حيث تابع قائلا: ” في هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونة، الذين باعوا اليمن بثمن بخس، تحيتي إليكم أيها الشعب اليمني العظيم، نلتقي في الفردوس الأعلى ” .

وكتب الغباري على الوثيقة التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: ” هذه الرسالة الأخيرة للرئيس السابق المغدور به الشهيد علي عبدالله صالح لكل أبناء الشعب اليمني، أنه يتحدث عن خيانات الذين وثق بهم من الهاشميين المستترين الذين تماهوا داخل المؤتمر الشعبي العام وفي كل مؤسسات الدولة ” ، وتابع: ” نفذوا وصيته ولتكن دماءه تطهيرًا له وتطهيرًا لليمن من ميليشيا إيران.