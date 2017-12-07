تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتصاب العاملة المنزلية في الرياض

علي القحطاني(صدى):

كشفت العاملة المنزلية التي تعرضت لمحاولة اغتصاب من قبل رجل داخل أحد المنازل عن هويتها ومكان الواقعة، موضحة أنها من الجنسية الفلبينية وتعمل لدى أسرة عربية بالعاصمة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو جديد نشرته العاملة التي تدعى ” لي لي ” عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك “، وهي تنخرط في البكاء داخل غرفة أغلقتها على نفسها من الداخل، فيما تطالبها امرأة ” تتحدث العربية ” بفتح الباب والخروج من الغرفة، لكن العاملة ترفض تلك النداءات وتواصل البكاء مستنجدة بمتابعيها لإنقاذها.

ونشر حساب فلبيني مختص بالعمالة الفلبينية صورة لها في مكتب الاستقدام فيما يبدو بعد التوصل إليها.

وكان مقطع فیديو متداول قد أثار ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أظھر عاملة تتعرض لمحاولة اغتصاب وتحرش على يد شخص داخل أحد المنازل.