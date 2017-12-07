احتفال هيئة الهلال الأحمر بالقصيم باليوم العالمي للتطوع

سالم المطيري(صدى):

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم أمس فعاليات اليوم العالمي للتطوع ، في العثيم مول ببريده ، بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم بن عبدالرحمن الحصان وعدد من مديري الإدارات والأقسام .

وقد اقيم حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى عضو الدعوة والارشاد إمام وخطيب جامع أبوهريرة -رضي الله عنه- الشيخ خالد بن علي ابا الخيل كلمة عن التطوع في الإسلام وفضائله.

بعدها تم تكريم المتطوعين والمشاركين في الحفل ووزعت هدايا توعوية وحقائب اسعافية بهذه المناسبة بالإضافة الى عرض لوحات تعريفية وبنرات توعوية .