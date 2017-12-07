تطور جديد في قضية ” شيك الـ104 ملايين ريال “

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن المحامي المتورط في قضية ” شيك الـ104 ملايين ” قد حكمت عليه المحكمة الجزائية بالرياض بالجلد والسجن وذلك بتهمة سب مواطن.

وأوضحت المصادر أن المحكمة أصدرت قرارها بعد ثبوت إدانة المحامي بسبّ أحد المواطنين وشتمه والإساءة إليه، أثناء وجود المواطن ضيفاً في منزل المحامي.

وأضافت المصادر أن المواطن يعتزم الاعتراض على الحكم، ويعتبرانه غير كافٍ لما ثبت بحق المحامي من تلفظه بألفاظ بذيئة وخادشة للحياء، لافتة إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة حكماً ابتدائياً .

يشار إلى أن المحامي سبق اتهامه بالاشتراك مع أحد القضاة (أعفي من القضاء حديثاً) وبعض المتنفذين في بعض الوزارات بتزوير وقائع صكّ لغرض الاستيلاء على مبلغ وقدره 104 ملايين ريال سعودي من المال العام وذلك بمنطقة عسير.