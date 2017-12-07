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ولي العهد يبحث مع مبعوث روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

ولي العهد يبحث مع مبعوث روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع
علي القحطاني (صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

حضر اللقاء معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر السبهان، والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلزف.


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