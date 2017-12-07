الولايات المتحدة الأمريكية تدين العنف المستمر في جمهورية أفريقيا الوسطى

واشنطن(صدى):

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء العنف المستمر في جمهورية أفريقيا الوسطى، ضد المدنيين وحفظة السلام والجهات الفاعلة في المجال الإنساني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان صحفي صادر اليوم ” إن الولايات المتحدة تؤكد دعمها القوي لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، في جهودها الرامية إلى حماية المدنيين من العنف، والمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد”.