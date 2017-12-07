تفاصيل جديدة حول مقتل صالح في اليمن.. هذا ما قاله لأحد ضباط المخابرات الأمريكية
قال علي صوفان ضابط مخابرات أمريكي (من أصل لبناني) إن الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح بعد الإطاحة به من السلطة عام 2012، كان يمكنه اللجوء لعدد من عواصم العالم، لكنه رفض ذلك واختار البقاء في اليمن.
وتابع: ” كان صالح يقول سوف أموت في اليمن، وقد ظل صادقا في كلمته؛ ما يدل على مستوى التزامه ببلده وشعبه “.
وكشف صوفان تفاصيل مهمة، عن إصرار الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح على الموت في أرض اليمن، عبر مقال بعنوان ” سوف أموت في اليمن “، نشره موقع “ذا أتلانتيك” الأمريكي.
وذكر صوفان أنّ صالح انطبق عليه وصف ” الراقص على رؤوس الأفاعي “، حيث كانت طريقته تشبه لعبة الباليه؛ إذ لم يكن واضحًا تماما أين سيضع الراقص أقدامه في الخطوة القادمة “.
وقال الضابط: ” في الأسبوع الماضي فقط، انتقل صالح باتجاه التحالف العربي الذي تقوده السعودية ووعد بفتح صفحة جديدة مع جيرانه، لكن كل الدلائل كانت تشير إلى أنّهم توقعوا تحوُّل صالح عنهم، واستعدوا طويلا لهذه اللحظة، وكان صراخهم أثناء تحركاتهم إلى صنعاء (الانتقام لحسين الحوثي)، في إشارة إلى زعيمهم السابق، الذي قتله صالح قبل 13 عاما “.
وأضاف: ” هنا تعثرت قدم الراقص، وتمكنت الأفعى من صعقه بسمّها “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23662 ] نشر منذ 1 ساعة
قلناها قبلك
ياعلي صوفان🤔
ابو داري[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
كالعادة تلميع وتمييع الدماء المتساقطة اليمنيية بسبب هذا المجرم
علي صالح مجرم حرب إرهابي مثله مثل القذافي وبشار والسيسي وبو تفليقة والمالكي
من المعيب عن يقوم اي إنسان مهما كان دينه بـتأييد طاغية توغل بدماء الناس
عيب
عبدالله[ عدد التعليقات: 577 ] نشر منذ 50 دقيقة
لم يكن ليحتل الحوثيون صنعاء لولا تسهيل علي عبدالله صالح لهم
كان يملك القوه العسكريه لمنعهم ولكنه شجعهم على دخول صنعاء للاطاحه بحكومه هادي
كان يريدهم ان ينظموا انتخابات لكي يعود هو للرئاسه ولكنهم مع مرور الوقت
استولوا على كل شيء من سلاح وعتاد و طردوا انصار على صالح من الجيش
واستمروا حتى استولوا على املاكه الخاصه هو واخيرا قتلوه
استمروا في اذلاله حتى خرج ضدهم
استمروا في نهب املاكه وطرد مؤيديه من المجلس الانقلابي
وقتل و سجن مساعديه وقتل حتى ابناء اخيه
قبل اشهر قتلوا اهم مساعد عسكري له في وضح النهار
واحتلوا جامع الصالح ورفعوا اعلامهم عليه
وقبل اسبوعين قتلوا إبن اخيه
مغرد[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 1 دقيقة
شى لا يصدق معقول الجيش والحرس الجمهورى انهار بهذه السرعه ما تدخل المخ كيف ولماذا تسا ئلات كثيره