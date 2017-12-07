مغرد يرد على محمد شنوان بتعليق محرج بسبب قرعة دوري أبطال آسيا 2018
علق محمد شنوان العنزي الكاتب الرياضي على قرعة دوري أبطال آسيا 2018 والتي أقيمت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وكتب العنزي عبر صفحته الرسمية على تويتر : شكلها هالمرة .. من دوري المجموعات..!، وذلك في إشارة لخروج الهلال هذه المرة من دوري المجموعات للبطولة الآسيوية.
ورد عليه أحد النشطاء قائلاً : ” يا اخي أنا لو مكانك .. مالي أي وجه اتكلم .. انت شارك في البطولة اولاً بعدين تعال تكلم على الفرق الاخرى “.
وقال آخر :” ع الاقل احسن من الي طلع قبل القرعة “.
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1735 ] نشر منذ 1 ساعة
واضح ان كاتب المقال زعيقي
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 1 ساعة
اجلد يابو لمى اجلد
العالم كلها جلدت فيهم جات عليك
وأنا كمان أقولها مافيه دور ال 16
والعالميه صعبه قويه