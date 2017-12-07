مغرد يرد على محمد شنوان بتعليق محرج بسبب قرعة دوري أبطال آسيا 2018

نواف السالم(صدى):

علق محمد شنوان العنزي الكاتب الرياضي على قرعة دوري أبطال آسيا 2018 والتي أقيمت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكتب العنزي عبر صفحته الرسمية على تويتر : شكلها هالمرة .. من دوري المجموعات..!، وذلك في إشارة لخروج الهلال هذه المرة من دوري المجموعات للبطولة الآسيوية.

ورد عليه أحد النشطاء قائلاً : ” يا اخي أنا لو مكانك .. مالي أي وجه اتكلم .. انت شارك في البطولة اولاً بعدين تعال تكلم على الفرق الاخرى “.

وقال آخر :” ع الاقل احسن من الي طلع قبل القرعة “.