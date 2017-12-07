عمره 3.6 مليون سنة.. جنوب أفريقيا تكتشف هيكل عظمي بشري متكامل (صور)

نورة الشهري(صدى):

عرضت جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء ” أكثر هيكل عظمي بشري متكامل ” يتعدى عمره 3,6 مليون سنة، مما يوفر صورة أكثر وضوحا على طبيعة الإنسان القديم وطريقة حياته وحركته.

وأمضى العلماء نحو 20 عاما في استخراج الهيكل العظمي من الصخور في كهوف ستيركفونتاين حيث عثر عليه، قبل أن يتم تنظيفه وإعادة بنائه وتحليله.

وأطلق العلماء على الهيكل العظمي، الذي عثر عليه الفروفيسور رون كلارك، لقب “بيغ فوت”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقال نائب رئيس الجامعة، آدم حبيب: يعد هذا إنجازا مهما للمجتمع العلمي العالمي، ولتراث جنوب إفريقيا. إن اكتشافا مهما مثل (بيج فوت) يعطينا لمحة عن ماضينا، مما يساعدنا أكثر على فهم إنسانيتنا المشتركة.