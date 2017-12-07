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إحسان بريدة يكرّم 57 متطوعًا شاركوا في تنفيذ برامجه

إحسان بريدة يكرّم 57 متطوعًا شاركوا في تنفيذ برامجه
سالم المطيري(صدى):

أقام مركز الإحسان الخيري ببريدة حفلاً تكريميًا للشباب المتطوعين البالغ عددهم 57 متطوعاً في مشروعي ” موائد الإحسان ” و ” استقبال زكاة الفطر ” ، وذلك في قاعة الأصالة للاحتفالات والمؤتمرات ببريدة.

وتضمّن الحفل كلمة لنائب المشرف العام على المركز عبدالله بن إبراهيم الخطيب ، رحب فيها بالحضور شاكراً لهم مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ برامج المركز.

كما ألقى مدير إدارة العلاقات وتنمية الموارد فهد بن صالح الرشودي كلمة بين فيها عدد الشباب المتطوعين ، وإحصائية الساعات التطوعية التي نفذت خلال عام 1438هـ .


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