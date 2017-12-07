إحسان بريدة يكرّم 57 متطوعًا شاركوا في تنفيذ برامجه
أقام مركز الإحسان الخيري ببريدة حفلاً تكريميًا للشباب المتطوعين البالغ عددهم 57 متطوعاً في مشروعي ” موائد الإحسان ” و ” استقبال زكاة الفطر ” ، وذلك في قاعة الأصالة للاحتفالات والمؤتمرات ببريدة.
وتضمّن الحفل كلمة لنائب المشرف العام على المركز عبدالله بن إبراهيم الخطيب ، رحب فيها بالحضور شاكراً لهم مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ برامج المركز.
كما ألقى مدير إدارة العلاقات وتنمية الموارد فهد بن صالح الرشودي كلمة بين فيها عدد الشباب المتطوعين ، وإحصائية الساعات التطوعية التي نفذت خلال عام 1438هـ .
اترك تعليقاً