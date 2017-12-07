” زراعة القطيف ” تحدد موعد إعلان نهائي لإعانة التمور

خالد الضبيبي(صدى):

دعا مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف المهندس مبارك العتيبي، المزارعين المستحقين لإعانة التمور لموسم 1437هـ ضرورة مراجعة الإدارة – قسم الإحصاء والإعانات الزراعية خلال أسبوعين من تاريخ 13 ربيع الأول 1439هـ وذلك لعدم حضور بعض المسحقين لاستكمال بياناتهم والبالغ عددهم 305 مزارعين.

وطالب المزارعين مستحقي الإعانة الحضور شخصياً لمقر الفرع أو من ينوب عنهم بموجب وكالة شرعية وصورة منها تخول له الاستلام، مصطحبين معهم خطاباً بنكياً يوضح الاسم ورقم (الآيبان) ، مشدداً على أهمية تقديم المستحقين صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة إثبات الملكية، أو عقد الإيجار (الأصل + صورة) بالنسبة للمزارعين المستأجرين.