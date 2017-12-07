مجلس الشيوخ يُطالب باستقالة اليهودي ” آل فرانكين “

واشنطن(صدى):

طالب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، باستقالة أحد أبرز الأعضاء اليهود في المجلس بعد الاتهامات التي وُجهت إليه بالتحرش الجنسي.

وأكدت شبكة ” سي بي إس ” الأمريكية أن مكتب السيناتور ” آل فرانكين ” سيصدر صباح الخميس بيانًا يتعلق بالأحداث يحدد فيه موقفه بعد مطالبة 12 عضو باستقالته، مشيرًا إلى أن الضغط الجديد الذي يواجهه تصاعد بعد تقرير جديد عن أنه حاول تقبيل امْرَأَة بالقوة في 2006م.

وأَضَافَت أن ” آل فرانكين ” يواجه اتهامات أُخْرَى بالتحرش الجنسي وسوء السلوك؛ وهو ما دفع السيناتور الديمقراطي “مايكل بينيت” للتغرِيد على حسابه في “تويتر” بأن التحرش الجنسي وسوء السلوك غير مقبول مطلقًا، معبرًا عن تفهمه بأن زميله “آل فرانكين” سيتخذ القرار الصحيح ويعلن عن استقالته صباح اليوم.

وتأتي تلك الضغوط المتزايدة في أعقاب استقالة أقدم عضو في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الدِيمُقْرَاطِيّ قبل ساعات بعد اتهامات وجهت إليه من قبل موظفات عملن معه في الماضي بالتحرش بهن.