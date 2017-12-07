المنازل البيضاء و المناظر الساحرة تجذب السياح إلى قرية الثلوح الصينية كل عام

بكين(صدى):

تشتهر الصين بقرية الثلوج التي ينجذب السياح إليها من جميع أنحاء العالم بشكل مستمر ، والتي تقع في ” مودانجيانغ ” بمقاطعة هيلونجيانغ شمال شرق الصين .

حيث تتزين هذه القرية بالمناظر الثلجية الساحرة التي يتمتع بها الزوار ، بالإضافة إلى المنازل البيضاء التي يحرص الجميع على التقاط الصور بجانبها والتي تبدو وكأنها من عالم غير حقيقي ، فضلاً عن الفوانيس الحمراء التي تضئ المنازل بألوان مبهجة .

كما تشتهر قرية الثلوج بإنتاج عدد كبير من المنتجات المحلية الشهيرة والتي يعد أبرزها الخبز الروسي والنقانق الحمراء وبيرة هاربين .