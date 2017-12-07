25 مخالفة في الواجهة البحرية بجدة بعد 24 ساعة من الافتتاح

نايف السالم(صدى):

كشفت إحصائية صادرة عن أمانة مدينة جدة، أن واجهتها البحرية والتي لم يمر 24 ساعة على افتتاحها تطاولها يد العابثين والمخربين، الذين بلغ عددهم في الساعات الأولى من الافتتاح 25 مخربًا، والذين تم رصدهم من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في كامل الواجهة البحرية.

وأوضحت الأمانة أن وحدة الإشراف والمراقبة سجلت منذ افتتاح الواجهة البحرية أكثر من 150 حالة فقدان لأطفال تمت إعادتهم لذويهم، فيما رصدت أكثر من 19 مخالفة من خلال كاميرات المراقبة أو عبر المراقبين الميدانيين تنوعت ما بين سوء استخدام للمرافق العامة وباعة جائلين إلى جانب مخالفات أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن وحدة الإشراف والمراقبة تضم فريقاً مشتركاً من أمانة جدة وأمن المهمات والمرور وحرس الحدود، فيما ترتبط بمبنى الإشراف 125 كاميرا مراقبة تتميز بدقة عالية تتوافق مع تقنية التعرف على الوجه، إضافة إلى نظام صوتي لكامل مساحة الواجهة البحرية على امتداد نحو تسعة كلم.