  • الأربعاء 6

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. دراسة بريطانية: انخفاض ضغط الدم إشارة إلى اقتراب الموت

دراسة بريطانية: انخفاض ضغط الدم إشارة إلى اقتراب الموت

دراسة بريطانية: انخفاض ضغط الدم إشارة إلى اقتراب الموت
لندن(صدى):

أكد علماء بريطانيون أن انخفاض ضغط الدم لدى كبار السن إشارة إلى اقتراب الوفاة، وفقًا إلى دراسة نشرتها المجلة الطبية.

حيث قام علماء من جامعة ” إكستر ” البريطانية بدراسة وتحليل السجلات الطبية لـ46 ألف مواطن بريطاني لقوا حتفهم في سن الستين وما فوق، وكانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية، كما شملت الدراسة أناسا لا يعانون من أي مشاكل صحية بشكل عام.

وتبين للعلماء البريطانيين أن عناصر المجموعتين عانوا من انخفاض تدريجي في ضغط الدم خلال فترة بلغت قرابة 14 عاما كمعدل متوسط قبل الوفاة. بيد أن حدة الانخفاض في ضغط الدم برزت على وجه الخصوص في العامين الأخيرين من حياة المتوفين.

ويؤكد الخبراء أن المعطيات التي تم التوصل إليها، يمكن أن تساعد في اختيار العلاج للأشخاص في سن الشيخوخة، ولا سيما عند تقييم مخاطر أنواع العلاج المختلفة.


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10103 ] نشر منذ 47 دقيقة

ارعبتوني الله يرعبكم لكن يوم قريت كبار السن تطمنت 👍🏻🙂😌

[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 25 دقيقة

اذا قرب الموعد لاصغير ولاكبير كلا من عليها فان يالطيف

[ عدد التعليقات: 6354 ] نشر منذ 9 دقائق

الموت والحياه بيد رب العالمين نسآال الله العفو والعافيه وحسن الخاتمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *