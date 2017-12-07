فيلم كارتوني يجعل ” زهراء لاري ” أول محجبة عربية تحترف التزلج

ابوظبي(صدى):

بعد التعرف على قصة الفتاة الإماراتية زهراء لاري ، يجب أن نؤمن جيداً بأن الحياة فرص وهذه الفرص تأتي إلينا بمحض الصدفة ، فتحقق لنا أحلاماً وتبني لدينا آمالاً لم نكن نعتقدها من قبل ، حيث بدأ حلم هذه الفتاة ينمو عندما شاهدت فيلم ” أميرة الثلج ” ، والذي تدور أحداثه حول فتاة قررت كسر كل التوقعات التي تحيط بها حول المستقبل واختارت أن تواجه كل ما يمر أمامها من عوائق لتحترف التزلج على الجليد ، وهو ما ألهم ” لاري ” منذ صغرها أن تصبح متزلجة فنية محترفة .

رغبت زهراء التي تبلغ 22 عاماً أن تحقق هدفاً سعت إليه منذ الطفولة ، وهو أن تصبح أول فتاة عربية محجبة تتزلج على الجليد في الإمارات على وجه الخصوص وفي الخليج عموماً ، خاصةً أنها رياضة غير مألوفة بشكل كبير في المجتمع العربي ، فأصبحت من أكبر متابعيها وبدأت في التدرب عليها .

اليوم استطاعت الفتاة الإماراتية أن تصبح أول متزلجة على الجليد على مستوى العالم ، وتشارك اليوم في مختلف المسابقات الدولية ، كما شاركت في التصفيات المؤهلة لمسابقة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام العام المقبل بكوريا الشمالية ، لتتنافس مع أشهر وأبرز المتزلجين الاستعراضيين حول العالم .

وبعد نجاح التجربة التي شجعها عليها والداها ، قررت عائلة زهراء أن تؤسس نادي الإمارات للتزلج والذي يعد الأول من نوعه في البلاد بأبو ظبي ، وامتداداً لنجاحات ” لاري ” فقد ظهرت المتزلجة في إعلان علامة ” نايكي ” العالمية المتخصصة في المنتجات الرياضية لتشجيع النساء وتحفيزهم على المثابرة والوصول إلى أهدافهم عن طريق التفوق الرياضي .