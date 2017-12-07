بالفيديو.. لحظات تاريخية لـ أسطورة الاتحاد ” محمد نور ” في كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

سجل لاعب وأسطورة نادي الاتحاد محمد نور، لحظات تاريخية كروية عبر مشاركته في كأس العالم للأندية مع نادي الاتحاد.

ففي عام 2005، سجل نور أول أهدافه في كأس العالم للأندية؛ في شباك النادي الأهلي المصري، في مباراة الدور التمهيدي، والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدف وحيد احرزه نور.

وسجل نور ثاني أهدافه بالبطولة لنفس العام، في شباك فريق ساو باولو البرازيلي، في الدور قبل النهائي، وانتهت المباراة بهزيمة العميد 3/2.

واحرز الهدف الثالث في شباك سابريسا الكوستاريكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وانتهت المباراه 3/2 لصالح سابريسا؛ ولكن حصل العميد وقتها المركز الرابع.