” تويتر ” يعود إلى هدفه الأساسي بتقنية جديدة

متابعات(صدى):

دعم موقع التدوينات المصغر ” تويتر ” ما يُعرف بصفحات الموبايل المسرّعة، التي تستضيف المحتوى عليها بدلاً من نقل المستخدم للموقع لعرضها بالطريقة التقليدي، كما هو الحال مع فيس بوك وقوقل وتيليجرام وغيرها.

وتوفر هذه التقنية الكثير من زمن تحميل الصفحات و استهلاك البيانات بحيث تعرض المحتوى بسرعة وسهولة.

كما يدعم تويتر إحصائيات مقالات المواقع حتى يبقى على علم بعدد القراء وتفاصيلهم، خلال عمليه التطوير التي يسعى لها.

وبذلك يعمل ” تويتر ” على اثبات نفسه بأنه مكان لتبادل الأخبار والمقالات والمحتوى، أكثر مما هي شبكة اجتماعية، بالتالي عادت لجذورها كمنصة تدوين مصغر.