بالصور.. أمن ليفربول يحذر جماهير سبارتاك موسكو من استخدام الميكروفون فى التشجيع

ماجد محمد(صدى):

حذر رجال الأمن فى مدرجات ملعب أنفيلد رود معقل ليفربول، جماهير فريق سبارتاك موسكو الروسى من استخدام ” الميكروفونات ” فى التشجيع، أثناء مباراة الفريقين المقامة بينهم حالياً، ضمن الجولة والأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور ظهر فيها أحد رجال الأمن وهو يأخذ الميكروفون من مشجعى سبارتاك موسكو، ويمنعهم من استخدامه فى الهتاف للاعبيهم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة، سجلها كل من فيليب كوتينيو هدفين، وروبرتو فيرمينو، قبل أن يضيف ساديو مانى الهدف الرابع بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثانى.