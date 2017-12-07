احتجاجًا على قرار ” ترامب ” تظاهرات حاشدة في القدس ورام الله
اندلعت تظاهرات حاشدة من قبل المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، في مدينتي القدس ورام الله، احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار بلاده القدس عاصمةً لإسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمةً لإسرائيل، مطالبًا الخارجية الأمريكية بنقل سفارة الولايات المتحدة المتواجدة بإسرائيل إلى القدس بدلًا من تل أبيب.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6357 ] نشر منذ 1 ساعة
اصبحت قرارات العرب والمسلمين
تتلاعب بها حكومات تسعى للهدم ..
سيقولون ويفعلون والله يفعل مايريد
القدس لفلسطين مهما طال الدهر
الله يوحد قلوب العرب ليستيقظوا من غفلتهم ..