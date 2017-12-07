احتجاجًا على قرار ” ترامب ” تظاهرات حاشدة في القدس ورام الله

القدس(صدى):

اندلعت تظاهرات حاشدة من قبل المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، في مدينتي القدس ورام الله، احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار بلاده القدس عاصمةً لإسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمةً لإسرائيل، مطالبًا الخارجية الأمريكية بنقل سفارة الولايات المتحدة المتواجدة بإسرائيل إلى القدس بدلًا من تل أبيب.