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مقطع فيديو يتسبب في القبض على شباب مارسوا التفحيط

مقطع فيديو يتسبب في القبض على شباب مارسوا التفحيط
خالد الضبيبي(صدى):

ألقت السلطات الأمنية القبض على مجموعة من الشباب يمارسون ” التفحيط ” بمركز الذيبية جنوب حفر الباطن ، بعد توصلهم إلى مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي للشباب .

وقامت إدارة مرور حفر الباطن بتحليل المقطع المتداول وهو ما ساعدهم على تحديد هوية المفحطين والقبض عليهم .

حيث أظهر المقطع قيام سيارتين بالتفحيط في أحد ميادين محافظة حفر الباطن وهو الأمر الذي تسبب في ذعر المارة ، فضلاً عن تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 4 ساعات

انا سبق وان قلت لك دوريات لا يوجد بالشوارع لو فيه دوريات ما يسوون كذا يفحطون ويصورون وبعدين يقولون مسكنا هم عن طريق التصوير معقوله

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