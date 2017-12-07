مقطع فيديو يتسبب في القبض على شباب مارسوا التفحيط
ألقت السلطات الأمنية القبض على مجموعة من الشباب يمارسون ” التفحيط ” بمركز الذيبية جنوب حفر الباطن ، بعد توصلهم إلى مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي للشباب .
وقامت إدارة مرور حفر الباطن بتحليل المقطع المتداول وهو ما ساعدهم على تحديد هوية المفحطين والقبض عليهم .
حيث أظهر المقطع قيام سيارتين بالتفحيط في أحد ميادين محافظة حفر الباطن وهو الأمر الذي تسبب في ذعر المارة ، فضلاً عن تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر .
أكدت مصادر أمنية لـ «#عاجل_حفرالباطن» أن ادارة مرور محافظة حفرالباطن تمكنت من القبض على عدد من المفحطين ، بعد أن تم تداول مقاطع فيديو لهم وهم يمارسون التفحيط في مركز الذيبية (جنوب حفرالباطن )#عاجل_حفرالباطن pic.twitter.com/JcEA8Q8SHu
— عاجل حفرالباطن (@HFR_AJL) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧
مغرد[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 4 ساعات
انا سبق وان قلت لك دوريات لا يوجد بالشوارع لو فيه دوريات ما يسوون كذا يفحطون ويصورون وبعدين يقولون مسكنا هم عن طريق التصوير معقوله
خالد احمد الشريف[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
ربوهم لابارك الله فيهم