مقطع فيديو يتسبب في القبض على شباب مارسوا التفحيط

خالد الضبيبي(صدى):

ألقت السلطات الأمنية القبض على مجموعة من الشباب يمارسون ” التفحيط ” بمركز الذيبية جنوب حفر الباطن ، بعد توصلهم إلى مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي للشباب .

وقامت إدارة مرور حفر الباطن بتحليل المقطع المتداول وهو ما ساعدهم على تحديد هوية المفحطين والقبض عليهم .

حيث أظهر المقطع قيام سيارتين بالتفحيط في أحد ميادين محافظة حفر الباطن وهو الأمر الذي تسبب في ذعر المارة ، فضلاً عن تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر .