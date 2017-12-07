التدفئة بالفحم تؤدي لوفاة 3 أشخاص في نجران بسبب الاختناق

راشد آل شريه(صدى):

احتجز أربعة أشخاص داخل غرفة مغلقة النوافذ بنجران ، حيث لم يتمكنا من الخروج من الغرفة ، وهو ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص ونقل الأخير إلى المستشفى في حالة حرجة .

وتوصل مدني نجران إلى أن هذا الحادث وقع بسبب محاولة الأشخاص أن يقوموا بالتدفئة من خلال الفحم ، وهو ما أدى إلى اختناقهم بغاز أول ثاني أكسيد الكربون الناتج عنه .

ومن جانبها ، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من عدم أخذ الحيطة أثناء التدفئة بالفحم أو الحطب ، حيث نشرت مقطع فيديو توعوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلقت عليه ” ولأن حياتكم غالية ، وغايتنا سلامتكم ، نرجو منكم أخذ الحيطة والحذر عند التدفئة بالفحم أو الحطب ” .