أمير الباحة : 17 مليون ريال لتطوير المدرجات الزراعية

إبراهيم الزهراني(صدى):

ناقش أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود عدداً من المواضيع المتعلقة بالشؤون الزراعية، وأهم العقبات التي تواجه المزارعين وسبل حلها.

وجاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي أمس الثلاثاء في قاعة الاستقبالات الكبرى بالإمارة، والذي خصص لمناقشة المواضيع الزراعة بالمنطقة.

وقال أمير المنطقة إنه سيتم العمل على النهوض ‏بالمنطقة زراعياً، مؤكدُا على أن تم توقيع عقد مع الجمعيات التعاونية بمبلغ 17 مليون ريال ستأخذ الباحة حصة كبيرة منها وذلك لتطوير المدرجات الزراعية.