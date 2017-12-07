” بن مساعد ” : قرار ” ترامب ” لا يعزز فرص السلام

نواف السالم(صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، إن ” بعيدًا عن حقيقة أن فلسطين محتلة وإسرائيل دولة احتلال ، وعن موقفنا كعرب ومسلمين، لنأخذ الأمر كأننا محايدين من الإسكيمو ” مثلا ” .

وتساءل ” بن مساعد ” في تغريدة على حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، هذا القرار الأمريكي كيف يمكن أن يعزز فرص السلام؟، وكيف يمكن أن يجعلها وسيطًا مقبولًا؟، كيف يمكن أن لا يعطي المزيد من الذرائع للعنف والإرهاب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، واصفًا هذا التحرك بأنه ” خطوة متأخرة جدا ” من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم.