بالصور.. الهلال الأحمر يُلقي محاضرة عن الأسعافات الأولية

علي العنزي(صدى):

نظمت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، اليوم، الأربعاء، محاضرة توعوية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية في مدرسة سماء الابداع بمدينة سكاكا، خلال فاعليات اليوم العالمي للتطوع.

وقام معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم، بزيارة أحد منسوبي الهيئة بالمستشفى الذي يرقد به ويطمأن على صحته ضمن جولته مع الفريق التطوعي بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

ويذكر أن الفريق التطوعي بهيئة الهلال الأحمر بفرع الباحة، شارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، اليوم، الأربعاء.