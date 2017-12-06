السويد تجمع بين تامر حسني وشيرين عبد الوهاب فبراير المقبل

أماني الغامدي(صدى):

استعد المطرب المصري تامر حسني والمطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل يجمعهما في مالمو بالسويد ، يومي 9 و 10 فبراير للعام المقبل ،ليقدم كل منهما باقة من أجمل الأغاني التي تلقى تفاعلاً من المحبين .

ومن المتوقع أن يقدم الفنانان خلال الحفل أغاني ” ديو ” التي جمعتهما منذ بداية مشوارهما الفني ، والتي كان أشهرها أغنية ” لو خايفة ” .

يذكر أن تامر حسني ينشغل حالياً بالتحكيم في برنامج ” ذا فويس كيدز ” لموسمه الثاني ، كما تستعد النجمة شيرين لإحياء احتفالات رأس العام المقبل في دبي .