48 لاعب مهدد بعدم المشاركة في الدوري السعودي

طلال الغامدي(صدى):

تشهد مباريات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الموسم الجاري، غياب 14 لاعبًا من منافساتها، نتيجة لقرارات انضباطية أو لتراكم البطاقات الصفراء في رصيدهم.

ويأتي نادي الاتحاد في مقدمة 7 أندية من حيث الأكثر تضررًا؛ إذ سيفتقد خدمات 4 لاعبين يمثلون العمود الفقري للفريق، ويليه الفيصلي بـ 3 لاعبين، ثم أحد والقادسية بلاعبين، بينما تفتقد أندية الاتفاق والباطن والنصر لاعبًا واحدًا من كلٍّ منهم.

واللاعبون هم:

خالد السميري، طارق عبده محمد، فهد الأنصاري، محمود كهربا ” الاتحاد ” ؛ خالم هايلاند، لويز غوستافو، وسام السويد ” الفيصلي ” ؛ أسامة عاشور، عمر محمد ” أحد ” ؛ محمد مثناني، ياسين برناوي ” القادسية ” ؛ أحمد إبراهيم خلف ” الاتفاق ” ؛ بندر المطيري ” الباطن ” ؛ حسام غالي ” النصر ” .

وسيكون هناك 48 لاعبًا مهددًا بعدم المشاركة والغياب في منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب في حال تحصل أيٌّ منهم على بطاقة صفراء جديدة في هذه الجولة؛ على اعتبار كل لاعب فيهم يملك في جعبته بطاقتين، وبحسب أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم فإنه لا يسمح للاعب بالمشاركة إذا كان في رصيده أكثر من إنذارين في مباراتين مختلفتين من ذات المسابقة.

اللاعبون هم:

أحمد الفريدي، إبراهيم غالب، برونو أوفيني، سعد لكرو، شايع شراحيلي، عوض خميس ” النصر ” ؛ أيمن فتيني، إدواردو فيجريدو، سامي كسار، محمد الضؤ، موسى عسيري ” أحد ” ؛ روني فرنانديز، معتز تمبكتي، عبدالله المطيري، إيميليو ايزاغوير، جون رويز ” الفيحاء ” ؛ إيغور روسي، جمعان الدوسري، سلطان الدعيع، إسلام سراج، عمر عبدالعزيز “الفيصلي”؛ إبراهيم الزبيدي، جهاد الحسين، نايف موسى، نايف هزازي ” التعاون ” ؛ عمار النجار، عمر المزيعل، عمار الدحيم ” الاتحاد ” ؛ علي الخيبري، عبدالعزيز مجرشي، محمد السبيعي “الاتفاق”؛ تراباي أديسون، فالدو الهينهو، مهنا العنزي ” الباطن ” ؛ سعد عبد الأمير، فاروق بن مصطفى، عبدالله الفهد ” الشباب ” ؛ عبدالعزيز مجرشي، عبدالله مبارك الدوسري، عبدالله العمار ” الفتح ” ؛ حسن العمري، ستانلي أوهاويتشي، محمد فتاو ” القادسية ” ؛ إيلي سابيالا، دانييل أمورا ” الرائد ” ؛ أسامة هوساوي، سالم الدوسري ” الهلال ” ؛ جودفري أبوابونا ” الأهلي ” .