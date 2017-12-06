” محافظ المخواة ” يُدشن الهوية الجديدة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم ” ماهر “

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن سعادة محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد مخايش و الشيخ محمد بن عبد العزيز الفايز رئيس المحكمة العامة بالمخواة سابقاً وفضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد جمعان العمري وعدد من أصحاب الفضيلة والسعادة بعد مغرب يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام ١٤٣٩هـ على مسرح إدارة التعليم بالمخواة الهوية الجديدة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم والتي حملت اسم ( ماهر ) ضمن شعارها الجديد الذي يحمل العديد من الدلالات والمعاني ، ويأتي تدشين هذه الهوية متوافقاً مع مرور عشرين عاماً على انطلاقة هذه الجمعية المباركة والتي حفلت بالعديد من الانجازات المتميزة في خدمة كتاب الله الكريم .

كما افتتح ” ابن دادا ” قبل مغرب هذا اليوم مبنى وقف المدرسة القرآنية المكون من ثلاثة طوابق ، ويشتمل عل روضة دوحة القرآن الكريم ومعهد إعداد المعلمات ودار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم .

وقد أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي ألقى فيه سعادة المحافظ كلمةً أثنى فيها على ما توليه قيادتنا الرشيدة من عناية بخدمة كتاب الله عزّ وجل منذ عهد المؤسس – رحمه الله -ومن بعده أبناؤه البررة وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ، كما أشاد بما حققته جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمخواة من إنجازات وعبّر عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها في خدمة كتاب الله عزّ وجل ، كما ارتجل معالي الشيخ محمد بن عبد العزيز الفايز كلمة تطرق فيها للدور الذي يقوم به القطاع الخيري بشكل عام وجمعيات التحفيظ بشكل خاص في تنمية المجتمع وعبر عن إعجابه الشديد بما حققته جمعية ماهر من إنجازات طوال مسيرتها ومنها وقف المدرسة القرآنية .

وقد ألقى فضيلة رئيس مجلس إدارة جمعية ماهر كلمة استعرض فيها أبرز إنجازات الجمعية وعبّر عن شكره وتقديره لراعي الحفل وجميع الضيوف والداعمين لهذه الجمعية ، وخصّ بالشكر إدارة تعليم المخواة وعلى رأسها سعادة مدير التعليم الأستاذ علي بن خيران الزهراني على تعاونهم المستمر مع الجمعية واستضافتهم لحفل التدشين .

وقد تخلل الحفل عدد من العروض المرئية والإنشادية ، وفِي نهاية الحفل تم تكريم أصحاب الفضيلة الرؤساء السابقين للجمعية وكبار الضيوف والإعلاميين المشاركين في تغطية حفل التدشين .