الرئيس اليمني: سلامة قيادات المؤتمر مسؤولية الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أرسل برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ليحمل فيها ميليشيا الحوثي مسئولية أمان وسلامة قيادات حزب ” المؤتمر الشعبي ” ، الذين تم اعتقالهم واختطافهم، خلال الأيام القليلة الماضية.

أضاف ” الإرياني ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الأربعاء، : ” برقية عاجلة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الى الامين العام للأمم المتحدة حمل فيها فخامته مليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية مسؤولية حياة و سلامة قيادات المؤتمر و كوادره الذين تم اعتقالهم واختطافهم والذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء ” .

في سياق ذاته، أشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن : ” هادي أحاط السيد انطونيو غوتيريس بجملة الجرائم والأعمال القمعية والقتل والملاحقة والاسر والإخفاء التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية التي تعمل بمنهجية عصبوية طائفية مقيته على تدمير البلد واقصاء كل اطيافه ومكوناته بما فيها المؤتمر الشعبي العام ” .