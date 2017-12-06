أمير عسير يرسل تهنئة لـ ” ولي العهد “

أبها(صدى):

أرسل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، برقية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هنأه فيها على تصدر سموه قائمة أفضل شخصية لعام 2017، والذي جاء نتيجة استفتاء عام لقراء مجلة ” تايم ” الأمريكية ” .

وأكد ” عبد العزيز ” ، أن تصدر سمو ولي العهد لنتائج الاستفتاء جاءت نظير إنجازاته على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان من إصلاحات كبيرة ووضع الأطر وحجر الأساس لرؤية المملكة المستقبلية ومحاربة الإرهاب والفساد وتحقيق تطلعات الوطن والمواطن.

وأضاف أمير منطقة عسير، ” لاشك أن سموكم يحظى بأهمية بارزة ومرموقة جعلت منها المملكة وشعبها محط أنظار العالم، وفي مصاف الدول المتقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ سائلين الله تعالى لكم العون والتوفيق والنجاح، ولبلادنا دوام التقدم والازدهار، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها إنه سميع مجيب.