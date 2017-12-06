بالصور.. وكيل إمارة جازان المكلف يفتتح معرض التنمية والبناء

تركي السالم(صدى):

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان المكلف محمد بن سعد الحجري اليوم الأربعاء، “معرض التنمية والبناء” بمقر القرية التراثية بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي الذي أشرف على تنفيذه استوديو التوثيق الإعلامي بإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان.

وتجول الحجري في أرجاء المعرض، مستمعًا إلى عرض من مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة المنسق العام للمعرض ياسين بن أحمد القاسم عن المعرض الذي يجسد كافة المشروعات التنموية التي شهدتها المنطقة في كافة المجالات ، ويحكي مسيرة 16 عامًا من التنمية والبناء والتطور لكل المرافق الخدمية بمنطقة جازان إبرازاً لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

وفِي الختام جرى تكريم المتعاونين والمساهمين في تنظيم معرض التنمية والبناء .