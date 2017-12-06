عادل رامي يغني لجوني هوليداي في مؤتمر مارسيليا الصحفي

ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب مارسيليا الفرنسي عادل رامي عن حزنه الشديد بعد وفاة المطرب جوني هوليداي اليوم الأربعاء ، حيث استغل المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام سالزبورج النمساوي في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي ، ليقدم تعازيه إلى الفرنسيين في وفاة هذا الفنان .

وحرص ” رامي ” على استرجاع أغاني وألحان ” هوليداي ” الذي رحل عن عمر يناهز الـ 74 عاماً ، بمشاركة الصحفيين المتواجدين بالمؤتمر برفقة المدرب رودي جارسيا .

يذكر أن فريق ” مارسيليا ” يحتاج للفوز بمبارة الغد ليتمكن من التأهل لدورال 32 من الدوري الأوروبي ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف سالزبورج المتأهل برصيد 11 نقطة .