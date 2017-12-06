امانة جدة تسمح للمكاتب الهندسية باستخراج الكروكيات مباشرة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية، عن تفعيل أمانة محافظة جدة، خدمة اصدار الكروكيات المساحية على نظام الكروكيات الالكتروني من خلال المكاتب الهندسية مباشرة.

وذكرت الوزارة خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، أن هذه الخدمة، تتيح اصدار كروكي تنظيمي للأراضي الواقعة بالمخططات الخاصة من خلال المكتب الهندسي مباشرة دون دخول المعاملة للأمانة.

وجاء ذلك بعد ورشة عمل عقدتها أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيسي بحضور المكاتب الهندسية المعتمدة .