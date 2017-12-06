مؤذن المسجد الحرام يتعرض لـ ” جلطة دماغية “

نايف السالم(صدى):

تعرض مؤذن المسجد الحرام الشيخ نايف بن صالح فيده، لجلطة دماغية، منذ قليل.

وأعلن الحساب الرسمي لأخبار المملكة، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” فيده ” في حالة مستقرة الأن.

يذكر أن أول أذان قام برفعه ” فيده ” هو أذان صلاة العشاء ليوم الاثنين في عام 1405هجرية وكان وقتها ابن 18عاماً، حيث كان حريصا على ملازمة والده عند ذهابه إلى الحرم وأداء الأذان في الأوقات المحددة له والتعلم منه كيفية الأذان والإقامة والتبليغ خلف الإمام بالمقام الحجازية.