مؤذن المسجد الحرام يتعرض لـ ” جلطة دماغية “
تعرض مؤذن المسجد الحرام الشيخ نايف بن صالح فيده، لجلطة دماغية، منذ قليل.
وأعلن الحساب الرسمي لأخبار المملكة، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” فيده ” في حالة مستقرة الأن.
يذكر أن أول أذان قام برفعه ” فيده ” هو أذان صلاة العشاء ليوم الاثنين في عام 1405هجرية وكان وقتها ابن 18عاماً، حيث كان حريصا على ملازمة والده عند ذهابه إلى الحرم وأداء الأذان في الأوقات المحددة له والتعلم منه كيفية الأذان والإقامة والتبليغ خلف الإمام بالمقام الحجازية.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5725 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه
واثق الخطى[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات
اسأل الله العلي العظيم ان يشفيه ويعافيه
واثق الخطى[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعافيه
طارق[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 4 ساعات
اسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويقومه بسلامه يااحي ياقيوم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 3 ساعات
طهور إن شاء الله.
والف لابأس عليه.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6357 ] نشر منذ 1 ساعة
اسآال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه ويرده لمنبره سالم غانم