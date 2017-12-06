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مؤذن المسجد الحرام يتعرض لـ ” جلطة دماغية “

مؤذن المسجد الحرام يتعرض لـ ” جلطة دماغية “
نايف السالم(صدى):

تعرض مؤذن المسجد الحرام الشيخ نايف بن صالح فيده، لجلطة دماغية، منذ قليل.

وأعلن الحساب الرسمي لأخبار المملكة، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” فيده ” في حالة مستقرة الأن.

يذكر أن أول أذان قام برفعه ” فيده ” هو أذان صلاة العشاء ليوم الاثنين في عام 1405هجرية وكان وقتها ابن 18عاماً، حيث كان حريصا على ملازمة والده عند ذهابه إلى الحرم وأداء الأذان في الأوقات المحددة له والتعلم منه كيفية الأذان والإقامة والتبليغ خلف الإمام بالمقام الحجازية.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات

اسأل الله العلي العظيم ان يشفيه ويعافيه

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 4 ساعات

اسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويقومه بسلامه يااحي ياقيوم

[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 3 ساعات

طهور إن شاء الله.
والف لابأس عليه.

[ عدد التعليقات: 6357 ] نشر منذ 1 ساعة

اسآال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه ويرده لمنبره سالم غانم

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