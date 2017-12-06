بالصور.. ” العمل ” تضبط مخالفة بقرار توطين وظائف الذهب في ينبع
نجحت فرق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة ينبع بمشاركة الضبط الإداري، في ضبط مخالفة واحدة فقط مع التزام باقي المنشآت بقرار التوطين، وذلك خلال جولات تفتيشية على محال بيع الذهب والمجوهرات.
ويأتي ذلك للتحقق من الالتزام بقرارات التوطين والتأنيث وفي ظل جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين قطاع الذهب والمجوهرات، وشملت الجولات جميع محال الذهب بمحافظة ينبع.
مغرد[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 4 ساعات
انا عندى سوال محيرنى قبل لا توطنون الذهب هل فيه ناس درست التعا مل مع هذى المهنه لا نها تختلف عن المهن البا قيه لا زم واحد حتى يكون ممارس يعرف عيار الذهب والذهب المغشوش من غيره دراسه للا وزان ولا زم كفاله قويه لانه ذهب مو مثل السلع البا قيه وهل يعطى صاحب المحل كفاله لحقوقه لا زم يرتب لها اول مستحيل تجيب واحد من الشارع او ما عنده فكره يبيع افرض واحد اخذ ذهب او شرا ذهب مغشوش يجى صا حب المحل دكانه كله سبا يك نحاس