بالصور.. ” العمل ” تضبط مخالفة بقرار توطين وظائف الذهب في ينبع

نايف السالم(صدى):

نجحت فرق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة ينبع بمشاركة الضبط الإداري، في ضبط مخالفة واحدة فقط مع التزام باقي المنشآت بقرار التوطين، وذلك خلال جولات تفتيشية على محال بيع الذهب والمجوهرات.

ويأتي ذلك للتحقق من الالتزام بقرارات التوطين والتأنيث وفي ظل جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين قطاع الذهب والمجوهرات، وشملت الجولات جميع محال الذهب بمحافظة ينبع.