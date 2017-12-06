مرور حائل تشن حملة موسعة على مخالفي ميادين المدراس

علي العنزي(صدى):

قامت مرور حائل، بشن حملة أمنية ومرورية على الميادين المحيطة بمدارس المنطقة؛ لضبط أي تجاوزات لأنظمة المرور، وذلك بتوجيه من اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد مدير شرطة منطقة حائل وبإشراف ومتابعة من العقيد دحيم بن سالم الشبرمي مدير مرور المنطقة.

وأشار المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، إلى أنه تم ضبط عدد من المركبات المخالفة، وتم إحالة قائديها للهيئة المرورية تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأضاف: ” تأتي هذه الحملة امتدادا للحملات المستمرة لضبط الأمن المروري ” .

وأهاب المتحدث الإعلامي بشرطة حائل، بجميع قائدي المركبات بأهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع رجال الأمن بما يسهم برفع مستوى السلامة المرورية.