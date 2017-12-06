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عبادي الجوهر يطلق مسابقة لأفضل عازف والجائزة عود

عبادي الجوهر يطلق مسابقة لأفضل عازف والجائزة عود
أماني الغامدي(صدى):

على الرغم من عدم ظهوره على الساحة الإعلامية بكثرة ، إلا أن الفنان عبادي الجوهر يحرص باستمرار على مشاركة جمهوره بكل ما يتعلق بالفن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بكل ما هو جديد له من أعمال فنية .

وعلى غرار ذلك ، أعلن ” الجوهر ” عن مسابقة تفاعلية للجمهور يطلقها بعنوان ” أفضل عازف آلة عود ” ، والمفاجأة هي أن الفائز سيحصل على عود من أعواد الفنان .

وأشار ” أخطبوط العود ” إلى أن هذه المسابقة أتت كمقترح شخصي من ضمن مقترحاته للتواصل مع الجمهور وشباب الفنانين ، ومشاركة تعليقاتهم وآرائهم المتنوعة .


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